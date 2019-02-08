/ Шумовые экраны поставят вдоль автодороги Меридиан

Работы уже внесли в «дорожную карту».

Жители Ленинского района не один год переживают из-за сильного шума, который доносится с автодороги Меридиан. Особенно страдают жильцы домов, построенных рядом с проезжей частью. На встрече с представителями Ленинского района врио главы города Владимир Елистратов пообещал, что администрация решит проблему. Идея уже есть — это шумозащитные экраны.

В этом году — край — экраны будут стоять. Затраты уже просчитаны, известна толщина стекла. Все прописано у нас в «дорожной карте». Их установят по всему Меридиану, по Ленинскому району там, где требуется. К нам планируется приезд делегации в рамках ШОС, и мы организуем установку как раз под эту программу. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

Кроме того, Владимир Елистратов пообещал, что жители Ленинского района получат пространство для отдыха — «Плодушку».