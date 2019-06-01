/ Странный гул напугал ночью жителей Челябинской области

Шум слышали в Магнитогорске.

Ночной гул напугал жителей Магнитогорска. По словам горожан, странный звук ночью 1 июня доносился будто из-под земли. Гул то нарастал, то утихал, различался по продолжительности, однако природу его установить не удалось. Жаловались на шум проживающие на пересечении Ленина-Труда.

На ТЭЦ произошло повреждение турбины. Гул был из-за выброса пара в атмосферу под большим давлением. — сообщили в ЕДДС города.

Некоторые жители Магнитогорска отметили, что такой шум не редкость, он периодически возникает, но все знают, что источник — ТЭЦ. Причин для беспокойства, заверили горожане и сотрудники ЕДДС, нет.