/ Шумная реклама дешевых стрижек возмутила жителей Челябинска

Промоутеры с громкоговорителями зазывают клиентов в салон красоты.

Жители пятиэтажки в Ленинском районе возмущены. Отдохнуть днем невозможно при открытых окнах. Побыть в тишине во время прогулки по двору тоже не получается. Жизнь Анатолия и Елены Лобашевых с недавних пор превратилась в пытку. Виной тому — чересчур громкая реклама салона красоты. Промоутеры зазывают клиентов с помощью специальной колонки. Устройство позволяет услышать рекламные призывы даже на верхних этажах. Назойливый повторяющийся текст сотрудники салона выкрикивают на протяжении всего дня и до самого вечера.

В те дни это было включено на полную громкость. Вчера мы побеседовали с ними и сегодня они сделали немножко потише. Но не знаю, надолго ли. Потому что нам объяснили, что громко звучат машины, и им надо сделать такой звук, чтобы машин было не слышно. — рассказали Елена и Анатолий Лобашевы.

В самом салоне пойти на уступки отказались, объяснив это принципами работы федеральной сети, в которую входит челябинская парикмахерская. При этом согласно закону уровень шума с 7 утра до 11 вечера — должен быть не выше 55 децибел, а в ночное время — 45 децибел. Если эти нормы соблюдены, то возмущенные жители будут вынуждены продолжать слушать назойливую рекламу.

Жильцам, которых беспокоит уровень шума, стоит обратиться в управление Роспотребнадзора по Челябинской области с указанием источника шума. Будь то реклама навязчивая, громкая либо строительный шум. Специалисты придут, замерят уровень шума и в случае превышения выпишут предписание, которое будет являться доказательством при обращении в надлежащие органы. — пояснил юрист Павел Ласьков.

Маркетологи говорят, что такая реклама может быть очень даже эффективной. Она не требует больших вложений, но позволяет донести информацию до наибольшего количества людей. Главное правильно определить соответствие рекламируемых услуг уровню достатка потенциальных клиентов.

Официальные комментарии в салоне давать отказались. Однако, по словам местных жителей, после визита корреспондентов телеканала ОТВ во дворе стало значительно тише.