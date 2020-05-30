Штрафы за отказ от обязательных прививок: кого коснётся наказание, предложенное в новом КоАП

Ситуацию разъяснили в Роспотребнадзоре.

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На портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового Кодекса об административных нарушениях, который предусматривает наказание за отказ от прививок и медицинских осмотров, предписанных законом, для граждан из группы риска. Рассказываем, какой будет сумма штрафа, а также кого коснётся наказание.

Так, в документе говорится, что наказывать будут за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за отказ от определенных мер, проводимых властями, к которым и относятся профилактические прививки, медосмотры, а также гигиеническое воспитание и обучение граждан. За нарушение законодательства будет выписываться штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей.

Однако, как объяснили в Роспотребнадзоре, штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска.

«В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее»,— цитируют «РИА Новости» пресс-службу ведомства.

Таким образом, по словам заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака, это не коснётся большинства граждан, которые не прививаются по национальному графику или другим причинам.