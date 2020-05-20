Российские ученые создали первую вакцину от COVID-19

На это потребовалось несколько месяцев.

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В России над созданием вакцины от COVID-19 работали семь исследовательских центров. О том, что рабочий вариант уже создан, заявляют ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. За основу была взята рабочая вакцина от похожего заболевания.

«Точно не помню, сколько сотрудников прошли иммунизацию, но все сотрудники, которые нужны нам для создания этой вакцины — защищены. Осложнений никаких не было. Вакцина, созданная на этой технологии защищала и людей, и экспериментальных животных со 100% эффективностью. Около полутора лет назад мы создали вакцину против MERS, это ближайший родственник COVID-19», — рассказывает для федеральных СМИ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Речь идет о двухкомпонентной вакцине. Первый компонент ставят человеку внутримышечно, второй также, через 21 день. После этого у человека должен развиться полный иммунитет.

Уже в конце лета вакцина должна проходить клинические испытания на людях, к осени планируется ее выпуск в промышленных масштабах.