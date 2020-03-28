Полмиллиона рублей может заплатить за нарушение карантина «Леруа Мерлен» в Челябинске

Строительный гипермаркет проигнорировал распоряжение губернатора о закрытии.

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Сегодня, 28 марта, представители администрации Челябинска, Роспотребнадзора и правоохранительных органов отправились в строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», но отнюдь не за покупками. На ряду с тем, как ТРК по всему региону закрываются, «Леруа» открылись и работают в штатном режиме. Накануне Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому осуществлять деятельность на время ограничительных мер могут лишь продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, реализующие товары первой необходимости. В гипермаркете посчитали, что раз в ассортименте есть продукция из опубликованного списка, они могут продолжать деятельность.

«Все документы мы получили в полном объеме, на основании которых приняли решение открываться сегодня. Потому что мы все-таки социально-экономическая компания», — пояснил проверяющим представитель администрации «Леруа Мерлен» в Челябинске.

Сергей Березуев, начальник управления торговли администрации Челябинска, объяснил ему, что своими действиями гипермаркет нарушает федеральное законодательство и распоряжение губернатора.

«Вы можете продавать только продовольственные товары из списка, в этом смысл толкования распоряжения Правительства РФ и Правительства Челябинской области. Иного не дано. Есть список, утвержденных товаров, которые вы можете продавать, ничем другим торговать вы не имеете права. Если хотите работать, будьте добры исполнять, перечень у вас есть», — ответил на оправдания администратора Сергей Березуев.

Гипермаркет располагается в огромном здании, торговые площади обладают огромной пропускной способностью, что благоволит распространению вируса. Закрыт магазины было решено именно по этой причиной. Главная цель изоляции — это ограничение контактов людей друг с другом.

«Вы понимаете, что у нас сейчас идет эпидемия, пандемия даже во всем мире, и от того, что вы работаете, есть риски заражения людей. Как вы можете гарантировать безопасность людям, если у вас здесь могу ходить люди, зараженные этой болезнью? Они стоят в кассу, они общаются, они деньги передают, трогают товар руками еще что-то. Вы знаете, что на пластмассе вирус держится двое суток? В чем ваша обеспеченность безопасностью?», — засыпал вопросами администратора Сергей Березуев.



В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, которые ужесточит штрафы за неповиновение. Юридические лица, которые не будут выполнять распоряжения федерального и регионального правительства, могут «нарваться» на немалые штрафы, которые не покроет заработанная за день — два прибыль.

«Штраф будет подразумеваться до 500 000 рублей на юридическое лицо. Сегодня мы их предупредили, я им выдал уведомление о необходимости закрытия магазина, если они не прекратят, то в течение сегодняшнего дня представитель Роспотребнадзора составит протокол и, как вариант, передаст дело в суд о приостановке деятельности на 90 дней», — прокомментировал Сергей Березуев.

По его словам, таких нарушителей в одном только Челябинске немало. Но власти надеются на то, что руководители магазинов одумаются и начнут выполнять распоряжение губернатора Челябинской области.