Штрафы за нарушение самоизоляции выписаны в 11 муниципалитетах Челябинской области

За двое суток полицейские составили 69 протоколов.





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В Челябинской области за нарушение самоизоляции было составлено 69 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» КоАП РФ. Об этом на брифинге рассказал глава региона Алексей Текслер.



По словам губернатора, полицейские Южного Урала начали работу в этом направлении с понедельника, 13 апреля, как только полиция России получила право штрафовать людей по данной статье. В итоге за двое суток протоколы были составлены в 11 муниципалитетах Челябинской области.

«Наши полицейские начали эту работу уже 13 числа, то есть в первый день когда получили на это соответствующее полномочие, и за двое суток составлено 69 протоколов: за 13-е число было 22 протокола, за вчерашние сутки — 47. Есть первые решения судов», — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, что сейчас за нарушение самоизоляции жителям России и Челябинской области придётся заплатить. Так, граждане могут получить штраф от 1000 до 30 000 рублей, должностные лица — от 10 000 до 50 000 рублей. Предприниматели, не образовавшие юридическое лицо будут должны заплатить от 30 000 до 50 000 рублей, а юрлица — от 100 000 до 300 000 рублей.