Штрафы и суды: за ложную информацию о коронавирусе к ответственности привлекают южноуральцев

Недостоверные данные они разместили в интернете.

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В Челябинской области полицейские установили двух человек, которые разместили в интернете недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Оба случая были зарегистрированы в Озерске.

В социальной сети «Вконтакте» 32-летняя жительница Озерска опубликовала информацию, которую услышала в маршрутке. В отношении нее составлен административный протокол, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В одном из сообществ 13-летняя девочка предложила администратору разместить сообщение о смерти человека от коронавируса. По данному факту была проведена проверка.

"По результатам девочке вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение установленным законодательством Российской Федерации требований. Помимо этого, стражи порядка провели профилактические беседы как с ребенком, так и с ее родителями", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Доверяйте только проверенным источникам.