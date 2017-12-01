/ Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбительное СМС должнице

Кредитная организация не в первый раз получает претензии от надзорных органов.

Южноуральские приставы добились штрафа для микрофинансовой организации, известной как МКК «Уралсервис» или «Удобные деньги», использовавшей для коллекторской деятельности недопустимые СМС. С жалобой в УФССП региона обратилась 36-летняя челябинка. Женщина в марте 2017 года взяла займ в микрокредитной организации в размере 3 тысяч рублей. При оформлении она дала согласие на взаимодействие кредитора с третьими лицами при взыскании задолженностей, а также указала два телефона: свой и тети. Позднее на номер родственницы стали постоянно звонить.



В ходе допроса родственница подтвердила, что на ее номер неоднократно звонили неизвестные ей люди, не представлялись, в грубой и нецензурной форме требовали возврата долга, накопившегося у ее племянницы, а затем пришло текстовое сообщение следующего содержания: «Госпажу Н. ищем долги у ней. Вы еще все прячитесь. Все в черный список поставлю марамои» (орфография сохранена). Об этом владелица номера сообщила своей племяннице, и они решили обратиться в службу судебных приставов. — рассказали в УФССП по Челябинской области.

В ходе проверки выяснилось, что номер оформлен на ту самую кредитную организацию. В ведомстве разъяснили, что при работе с должниками кредитор или лицо, действующее в его интересах, может использовать телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, но должника необходимо проинформировать о наименовании кредитора либо лица, действующего в его интересах, с указанием контактного телефона. В ситуации с СМС на телефон родственницы подобные условия выполнены не были. За данное нарушение микрокредитная организация получила штраф в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что это не первые претензии надзорных органов к данной организации. В 2017 году «Удобные деньги» привлекло УФАС за использование георгиевской ленты на рекламе, а также за рекламу на календарях с православной молитвой. Дела возбуждались в отношении рекламодателя ООО МФО «Уралсервис».