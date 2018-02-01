/ Депутаты намерены обязать микрофинансовые организации сообщать полные условия займов

Представители ЛДПР выступили с соответствующей инициативой.

Законодательно регулировать деятельность микрофинансовых организаций предлагают южноуральские депутаты. Представители ЛДПР в Челябинской области выступили с инициативой внести поправки в «Закон о рекламе». В частности, парламентарии требуют, чтобы условия кредитов не заслонялись рекламными лозунгами.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 28 Закона о рекламе частью 31 следующего содержания: «Реклама услуг микрофинансовых организаций должна содержать информацию о размере процентной ставки за пользование микрозаймом (в процентах годовых), сумме и сроке возврата микрозайма, перечне всех дополнительных расходов заемщика, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, штрафных санкциях за нарушение срока возврата микрозайма». — рассказали сайту «Первый областной» депутаты из фракции ЛДПР.

Инициаторы поправок уточнили, что «указанные схемы эффективно работают для привлечения внимания потребителей и делают микрозайм привлекательным для граждан».

