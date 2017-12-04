/ Молитва стала причиной 100-тысячного штрафа микрофинансовой организации

Распространение рекламы с использованием православных текстов должно быть прекращено.

УФАС вынес решение по делу о распространении листовок микрофинансовой организации с молитвой «Отче наш». Антимонопольщики вынесли штраф в размере 100 тысяч рублей. Такое решение поддержали в РПЦ.



По результатам рассмотрения дела ООО МКК «Уралсервис», являющееся рекламодателем и осуществляющее деятельность по выдаче займов на основании заключенного с ООО «Удобные деньги-5» агентского договора, было признано нарушившим рекламное законодательство. Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Предписание исполнено. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском УФАС.



Отметим, что в настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС в Арбитражном суде Челябинской области.

Напомним, ранее антимонопольная служба признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих.



УФАС Челябинска провело опрос, связанный с уместностью использования православных текстов в рекламе. 270 из 660 проголосовавших признали рекламу оскорбительной, данную позицию разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России.