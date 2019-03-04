/ Челябинское УФАС оштрафовало «Сбербанк» за смс-рекламу

Организация заплатила штраф в размере 105 тысяч рублей.

Челябинской управление Федеральной Антимонопольной Службы на 105 тысяч рублей оштрафовало «Сбербанк России» за направление смс-рекламы без согласия абонента. Ранее ведомство установило, что на номер абонента пришло сообщение в котором говорилось, что ему одобрен кредит на персональных условиях.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в базе данных банка значится, что телефонный номер принадлежит как заявителю, так и другому лицу. Документов, подтверждающих, что на момент смс-рассылки заявитель являлся клиентом банком, не представлено. ПАО «Сбербанк России» также не представил антимонопольному органу доказательств получения предварительного согласия абонента на получение данной рекламной информации. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском УФАС.

Также мужчина сообщил, что обращался в банк с требование прекратить рассылку и даже получил сообщение об ее отключении. Однако, позже вновь получил рекламное сообщение, что и стало поводом для обращения в УФАС.

Отметим, что согласно закону ч.1 ст. 18 закона «О рекламе» она признается распространенной без согласия абонента, если распространитель не докажет, что согласие было получено. Челябинское УФАС признало рекламу противоречащей требованиям закона и выдало предписание, которое было исполнено «Сбербанком».