/ Челябинское УФАС оштрафовало МУП «ЧКТС» за ошибку в квитанциях

Ведомство наказали за неправильное начисление платы за теплоэнергию.

Антимонопольная служба России по Челябинску оштрафовала МУП «ЧКТС» за злоупотребление при выставлении счетов на оплату тепловой энергии. В ведомстве установили, что в 2016—2017 годах предприятие выставляло гражданам, которые проживали в принадлежащих ОАО «РЖД» квартирах, счета на тепло с применением тарифа для юридических лиц. Необсходимо отметить, что около 60 квартир были переданы физическим лицам по договорам найма.

Челябинское УФАС России признало, что действия МУП «ЧКТС» по выставлению счетов на оплату тепловой энергии, потребленной нанимателями жилых помещений, принадлежащих ОАО «РЖД», с применением тарифа для юридических лиц, нарушают п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

В качестве наказания МУП «ЧКТС» назначили штраф в 300 тысяч рублей. Как подчеркнули в УФАС, предприятие уже прекратило незаконные начисления.