/ Для банков разработают единый стандарт по продаже услуг гражданам

Служащим запретят продавать одни услуги под видом других.

Для кредитных организаций разработают стандарт по продаже населению рискованных продуктов с инвестиционной составляющей. Об этом «Известиям» рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Служащим банка запретят продавать одни услуги под видом других, умалчивая обо всех составляющих. Под рискованными банковскими продуктами считаются вложения в паевые инвестиционные фонды, ценные бумаги, перечисление средств на брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, которые иногда предлагаются населению под видом вкладов.

Отметим, что сейчас каждый десятый клиент банков страдает от продажи высокорискованных продуктов и умалчивания. Принятие стандарта призвано изменить эту ситуацию.