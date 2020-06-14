Пассажиров маршруток проверяют на соблюдение масочного режима в Магнитогорске

Носить маски обязаны и водители транспортного средства.

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В связи с благоприятной ситуацией по коронавирусу в некоторых городах Челябинской области начали смягчать введённые меры. Например, в Магнитогорске. Почувствовав «свободу», некоторые жители города перестали носить защитную маску в общественных местах. Но ведь обязательный масочный режим в регионе никто не отменял. А потому полиция продолжает проверки. Причём не только в муниципальном транспорте, но и в маршрутках.

«Ежедневно сотрудники полиции проверяют наличие масок на лице как у пассажиров, так и у водителей транспортного средства. Некоторые при виде полицейского в салоне сразу надевают маску. Может тогда распечатать фото сотрудников полиции и везде развесить?»,— пошутили в администрации города.

Напомним, за несоблюдение масочного режима в Челябинской области можно получить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях «невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации». Но бояться следует не только штрафа, но и передачи коронавирусной инфекции. Как отмечают эксперты, риск заразиться COVID-19 снижается до 95%, если и вы, и ваш попутчик в защитных масках.