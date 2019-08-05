Штормовой ветер надвигается на Южный Урал

В Челябинскую область снова вернется плохая погода.

Челябинский гидрометеоцентр сообщает, что завтра, 6 августа, на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.



ГУ МЧС России по Челябинской области рекомендует соблюдать меры личной безопасности.



Не смотря на это, завтра в Челябинске ожидается хорошая погода с небольшим количеством осадков и температурой воздуха до +21 градуса.



Напоминаем, если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали её свидетелем, звоните по номерам: для мобильных телефонов — 101; для городских телефонов — 01.

