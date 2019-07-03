Дождливая и жарка погода сохранится в Челябинской области до конца рабочей недели

Метеорологи прогнозируют до плюс 28 градусов на юге.

Дожди продолжают огорчать жителей Челябинской области. По данным синоптиков, такая мокрая, но жаркая погода, какая стояла в начале недели на территории Южного Урала, сохранится как минимум до пятницы. Столбик термометра в отдельных районах будет показывать до плюс 28 градусов, но при этом сохранится вероятность гроз.

«Ночью 4 июля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, грозы. Температура будет держаться на уровне плюс 11–16 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Температура — плюс 23–28 градусов. Ночью 5 июля также прогнозируют дожди и грозы, температуру в районе плюс 10–15 градусов. Днем станет теплее, до 20–25 градусов, в отдельных южных районах до 28 градусов. Останется вероятность дождей и гроз», — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске также будет дождливо, ночью средняя температура составит плюс 14 градусов, днем — 23–25.