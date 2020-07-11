Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области 11 июля

Синоптики прогнозируют ливни и порывы ветра до 27 метров в секунду.

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Значительное ухудшение погоды прогнозируют синоптики Челябинского гидрометеоцентра на сегодня, 11 июля. Объявлено штормовое предупреждение, и, по словам сотрудников регионального ГУ МЧС России, уточнённый прогноз ещё хуже вчерашнего.

«Грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду прогнозируются днем и до конца суток 11 июля в отдельных районах Челябинской области!»— сообщили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

В МЧС просят предупредить об этом своих родных и знакомых и соблюдать все правила безопасности: не прятаться под деревьями, рекламными щитами, слабо укреплёнными конструкциями. Не стоит прятаться около стен домов и остановок общественного транспорта. Если шторм застал вас на улице, лучше всего укрыться в подъезде дома. Кроме того, в МЧС советуют заблаговременно убрать все хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна.

Несмотря на шторм, температура воздуха в Челябинской области не снизится: днём синоптики прогнозируют до +38 градусов в Челябинской области и до +36 градусов в Челябинске.