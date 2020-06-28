Дождливая погода сохранится в начале новой недели в Челябинской области

Подробный прогноз на понедельник сообщили синоптики.

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Тёплая и солнечная погода не желает возвращаться в Челябинскую область. В начале новой недели южноуральцев вновь ожидают дожди и прохлада. Подробнее о погоде на понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 29 июня в Челябинской области обещают кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +5, +10 градусов. Днём прогреется до +16, +21. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник также прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до +7, +9 градусов. Днём потеплеет до +17, +19 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» советует в такую погоду оставаться дома, тем более в регионе действует режим повышенной готовности. А если выйти на улицу всё же необходимо, не забывайте с собой зонтики и дождевики, а также защитные маски: они помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции.