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Шторм придет к вечеру на Южный Урал

Жителей области предупреждают о грозе и ветре.
сегодня в 13:26
  |  Общество

К вечеру 14 августа погода в Челябинской области ухудшится. В отдельных районах, по прогнозу челябинского гидрометцентра, ожидаются грозы, очень сильные дожди, град. Кроме того, усилится ветер. Скорость отдельных его порывов достигнет 25 метров в секунду. По шкале Бофорта, это классифицируется как шторм и сильный шторм. Такая же погода сохранится и 15 августа.

На Южном Урале прогнозируется ухудшение погодных условий. При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по телефону «101»! — предупредили сайт «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Населению рекомендуют закрыть окна, убрать все с балконов, а на улицах стараться не подходить к линиям электропередач, окнам и крупным деревьям.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Как пережить грозу, читайте в нашем материале.

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