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Челябинцев предупредили о сильном ветре

Отдельные порывы будут достигать 21 метра в секунду.
сегодня в 14:32
  |  Общество

По данным синоптиков, сегодня днем, 8 октября, в отдельных районах области ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду. Западный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 8−13 метров в секунду, но отдельные порывы будут достигать 18−21 метра. Сообщение гидрометцентра подтвердили и в главном управлении МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 8 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 16−21 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС Челябинской области.

Отметим, поскольку ветер 21 метр в секунду можно назвать штормовым, МЧС рекомендует не выходить из дома, либо переждать штормовой ветер в защищенных местах.

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