/ До минус 30 градусов опустится температура в последний новогодний выходной

Синоптики предупреждают о рождественских морозах.

Не забывать, что на улице зима, просят южноуральцев синоптики. Несмотря на достаточно мягкую погоду в конце 2018 и начале 2019 годов, к заморозкам нужно быть готовыми. Уже ночью с 7 на 8 января можно будет ощутить всю силу рождественских морозов: в отдельных районах Челябинской области температура опустится до минус 30 градусов. Готовиться к такому нужно жителям низин.



Ночью 8 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь. Температура будет держаться в районе минус 18−23 градусов, но в низинах может опуститься до минус 25−30, а в горах, наоборот, подняться всего до минус 13. Днем 8 января прогнозируют метели, температуру около минус 10−15 градусов, в низинах — до минус 19, а в горных районах — до минус 7. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске ночью температура может опуститься до минус 23 градусов, днем же будет тепло —12−14 градусов ниже нуля.