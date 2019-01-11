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/ 0 градусов будет в выходные на Южном Урале

0 градусов будет в выходные на Южном Урале

Прогнозируют мокрый снег и метель.
сегодня в 14:22
  |  Общество

Неожиданное потепление пришло в Челябинскую область. В выходные дни температура начнет расти. В отдельных районах столбик термометра будет показывать 0 градусов. Сопровождаться потепление будет мокрым снегом, гололедицей и даже сильными метелями: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В субботу, 12 января, будет облачно, местами небольшой снег и изморозь. Ночью температура опустится до минус 23 градусов, при прояснении до минус 27. Днем будет примерно минус 2−7 градусов, умеренный снег, в отдельных районах метели и гололедица. В воскресенье, 13 января, возможен мокрый снег, метели, до минус 12 градусов, днем ситуация не изменится, однако потеплеет до нуля. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Аналогичная ситуация в Челябинске. В ночь с пятницы на субботу будет довольно холодно, около минус 22 градусов, днем потеплеет до минус 8. 13 января ночью будет около минус 9, а днем от минус 2 до нуля.

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