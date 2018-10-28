/ Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В МЧС сообщили, как вести себя при сильном ветре.

В МЧС предупреждают о движущемся шторме. На Южном Урале уже завтра, 29 октября, поднимется ветер. Кроме того, в отдельных районах ожидают снег. Ведомство уже разослало смс южноуральцам.

Помимо этого, в региональном управлении МЧС рассказали, как действовать при сильном ветре.

При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на дорогах возможен гололед. Сотрудники МЧС рекомендуют передвигаться не торопясь, пожилым людям — пользоваться тростью с острым или резиновым наконечником.