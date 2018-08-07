/ На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Жителей Челябинской области снова ждут дождь и ветер.

Челябинское МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и граде в отдельных районах региона. Кроме того, возможен ветер до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта, он попадает под классификацию «штормовой».

По данным синоптиков, вечером 7 августа, ночью и днем 8 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный. Возможно усиление ветра до 25 метров в секунду и более. — сообщили сайту «Первый областной в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Несмотря на штормовое предупреждение, синоптики обещают высокую температуры от 18 до 23 градусов, и даже до 28 на юге области.

МЧС рекомендует жителям региона плотно закрывать окна и не подходить к ним в жилом или рабочем помещении, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и дорожных знаков на улице при сильной скорости ветра. В случае, если вы столкнулись с ЧС природного характера, необходимо позвонить по номеру «101».