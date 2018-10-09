/ Челябинский аэропорт принял самолеты из ветреного «Кольцово»

Приземлиться в Екатеринбурге не получалось из-за шторма.

О сильном ветре предупредили не только в Челябинской области, но и в Свердловской. Там ситуация еще серьезнее: из-за непогоды утром 9 октября пришлось разворачивать самолеты. Рейсы из Москвы и Антальи отправили на приземление в Челябинский аэропорт. Он является запасным для «Кольцово».

Из-за сильного штормового ветра два рейса ушли на запасной аэропорт. Сейчас самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Россия» находятся в Кольцово. Других изменений в расписании нет. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе «Кольцово».

В самом уральском мегаполисе сильный ветер тоже натворил бед: уронил несколько деревьев на припаркованные под ними авто, сорвал фрагменты крыши на домах, унес строительный забор, крышу с подземного паркинга, даже оконные рамы.

В Челябинске вечером 8 октября и днем 9 октября тоже прогнозировали ветер со скоростью 20−25 метров в секунду. Однако в южноуральской столице последствий стихии нет.