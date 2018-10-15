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/ Участница «Дома 2» из Миасса решила устроить себе встряску на проекте

Участница «Дома 2» из Миасса решила устроить себе встряску на проекте

Девушка уже неделю находится на площадке реалити-шоу.
сегодня в 16:17
  |  Общество

Жительница Миасса Ангелина Личман приехала на площадку реалити-шоу «Дом 2». Впервые зрители увидят ее в вечернем выпуске 15 октября. Девушка, судя по анонсу, решила сразу показать себя и актерские способности, изобразив скандальную супругу одного из участников проекта Валерия Блюменкранца.

В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» Ангелина не призналась, пришла ли на проект к Валерию, или пока не испытывает романтических чувств ни к одному из участников. Девушка отметила, что зрители все увидят сами.

Сейчас Ангелина живет в общем доме. В «Доме 2» она уже неделю, и пока отношения со всеми складываются хорошо.

На площадке все так же, как на экране. Но ощущения двоякие. Каждые пару часов ты либо хочешь домой, либо тебе очень нравится, и ты хочешь остаться. Я пришла на проект, потому что мне было интересно испытать себя и выйти из зоны комфорта. Хотелось устроить себе встряску. — сообщила сайту «Первый областной» Ангелина Личман.

Отметим, что для участия в реалити-шоу жительница Миасса записывала видео-визитку, в которой рассказывала о себе. Заявка понравилась продюсерам, и девушку пригласили в Москву.

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Комментарии

гость
19:10, 15.10.2018
Давно уже пора разогнать этот дурДом, развели б..ядство и тунеядство на всю страну.

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