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Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Челябинским сантехникам предлагают побороться за сердце Ольги Бузовой

Челябинским сантехникам предлагают побороться за сердце Ольги Бузовой

Интернет-конкурс запустили одновременно с реалити-шоу на развлекательном канале.
сегодня в 07:24
  |  Общество

Жениха для певицы и телеведущей Ольги Бузовой ищут среди челябинских сантехников. Необычный флешмоб запустили в Сети. Вдохновением послужил недавний концерт звезды: Бузова 21 сентября выступила перед южноуральскими поклонниками. В то же время светская львица ищет себе вторую половинку. Так что организаторы флешмоба решили помочь Бузовой, заявив, что «лучше нет жениха, чем сотрудник ЖКХ».

Мы, как организаторы чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», видим, что в профессии очень много молодых, перспективных, харизматичных мужчин. Почему бы им не побороться за сердце знаменитости? — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе чемпионата.

Чтобы принять участие во флешмобе, достаточно быть сантехником и разместить в Фейсбуке фотографию с хэштегами #ЛучшийСантехник, #ЖенихЖКХ.

Кандидатам на сердце Ольги Бузовой не дают гарантий, что звезда отдаст им свое сердце.

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