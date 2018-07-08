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Солнечные часы с логотипом «Трактора» украсят центр Челябинска

Частью арт-объекта будут жители и гости города.
сегодня в 13:39
  |  Общество

В центре Челябинска скоро можно будет не только слышать часы, отбивающие каждые пройденные 30 минут, но и видеть. Причем в роли стрелок будут выступать жители и гости города. Дело в том, что площадку возле ТРК «Урал» украсят солнечными часами.

Помня о славе Челябинска как хоккейного города, автор идеи Данил Шмыгин решил оформить часы в цветах «Трактора», а посреди циферблата поместить эмблему хоккейного клуба.

Солнечные часы с логотипом ХК «Трактор» будут выполнены каменной мозаикой вручную (каждый «пиксел») при диаметре почти 4 метра. Разместятся часы у «Киномакса Урал». Все разрешения на руках. — рассказал Данил Шмыгин.

Действительно, разрешение дала администрация Центрального района, рассмотрев несколько вариантов размещения солнечных часов. В итоге остановились на территории сквера у кинотеатра «Урал», за остановкой общественного транспорта.

Проект также одобрил директор ХК «Трактор» Иван Сеничев, сообщив об этом Управлению физической культуры, спорта и туризма администрации Челябинска.

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