Строительство площадки для шорт-трека в Челябинске почти завершено

Открыть спортивное сооружение планируют в декабре.

Послушать 00:00

Строительство масштабного центра по шорт-треку в Челябинске завершено на 70-75 процентов. На данный момент возведен каркас здания, ведутся монтажные работы оконных конструкций, витражных систем. Внутри уже залиты бетонные полы, смонтирована канализация. Рабочие прокладывают трубы отопления, водопровода, систему ливневой канализации и вентиляции.

«Монтаж отопления ледового поля выполнен, сейчас ведется система газоснабжения. Я думаю, что на следующей неделе начнем заливать само ледовое поле», — рассказал подробности подрядчик Михаил Азаматов.

Внутри сооружения поставят специальные мягкие борта, которые значительно отличаются от тех, что используются на поле для хоккеистов. А вот системы подогрева и охлаждения льда точно такие же, как на льду, предназначенном для хоккея.

Госинспектор службы развития спортивной инфраструктуры минспорта Челябинской области Эдуард Налбандян рассказал, что на этом объекте имеются небольшие задержки, однако подрядчик обещает все успеть в срок.

«Объект важен для Челябинской области, поскольку конькобежный спорт хорошо развивается, у наших спортсменов есть успехи на международной арене», — отметил Эдуард Налбандян.

Всего в строительство вложено 390 миллионов рублей: 160 миллионов — федеральные деньги, 230 миллионов — местных.

В этом комплексе сможет разместиться не одна спортивная школа. Объект станет подходящей площадкой для крупных соревнований. В двухэтажном здании будет и каток, и трибуны, и залы для тренировок. Вместе с «Уральской молнией» центр по шорт-треку создаст большое спортивное ядро для подготовки спортсменов.