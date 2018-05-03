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/ Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»

Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»

Новая точка расположится на северо-западе города.
сегодня в 17:56
  |  Общество

Порадоваться наступившему теплу, жаря шашлыки, предлагает челябинцам «Галамарт». В честь открытия нового магазина на северо-западе для всех покупателей действует акция на уголь для мангала и решетки для гриля: их можно приобрести за 1 и 79 рублей соответственно. И это не самая низкая цена: некоторые товары покупатели «Галамарта» смогут унести бесплатно.

Челябинцев ожидают скидки, подарки и веселые конкурсы. Веселый забег «Вынеси за 60 секунд» все, что за 1 минуту участники конкурса успеют донести до кассы, они заберут бесплатно! — рассказали сайту «Первый областной» представители сети «Галамарт».

Но главным подарком станет телевизор: шанс получить его есть у каждого покупателя, забросившего в специальный барабан свой купон. 

Шок-цены, акции и скидки будут действовать только 5 мая в магазине «Галамарт» (ТЦ «Фиеста»). Вручение главного приза состоится в 19:00.

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