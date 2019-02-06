/ «Галамарт» открывается в Челябинске: чайник за 199 рублей и скидочная карта в подарок

В честь праздничного открытия в магазине будут действовать специальные цены.

В честь праздничного открытия «Галамарт» устанавливает ШОК-цены на свой ассортимент! Только 9-го февраля швабра будет стоить всего 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, светодиодная лампа — 19 рублей, литая сковорода — 299 рублей, автомобильный компрессор — 499 рублей.



Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества будут действовать дополнительные ШОК-цены на «мужские» товары: термос-кружку будут продавать за 59 рублей, банный набор — за 99 рублей, а ящик для инструментов — за 149 рублей.





За каждые потраченные в этот день 500 рублей покупатели получат скидочную карту на 15%, которой можно будет воспользоваться в период с 11 по 25 февраля.

В 18:00 гости смогут поучаствовать в розыгрыше полезных вещей для дома — набора столовой посуды из 13 предметов, утюга с отпаривателем, сушилки для белья, электрического чайника и т.д. А главными подарками на праздничном открытии станут денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

В ассортименте «Галамарта» вы найдете разнообразные товары для дома и кухни, инструменты, хозтовары, игрушки и множество других вещей. Помимо доступных цен в магазине каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи, так что экономные покупки станут хорошей привычкой.





Адрес магазина: г. Челябинск, ТК «Синегорье», ул. Разина, 9, цокольный этаж.

Часы работы: с 09:00 до 19:30.

Праздничное открытие: 9 февраля с 09:00 до 18:00

www.galamart.ru