/ «Как она сюда попала?» В Чурилово по детской площадке разгуливает крыса

Грызуна сняли на видео местные жители.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня в микрорайоне Чурилово детвору развлекали грызун и стая птиц во главе с вороной. Необычную картину застали днем местные жители. Видео с сайтом «Первый областной» поделился читатель. На кадрах видно, как по детской площадке бегает крыса. Позже к ней присоединилась ворона.



Там ещё потом воробьи налетели штук 20, смотрели на них. — написал в редакцию автор видео.

Чем закончилась сходка пернатых и грызуна не известно. Напомним, встречи птиц и крыс в Чурилово проходят не в первый раз. В декабре 2016-го года жители микрорайона уже делились подобными фотографиями. Тогда встреча проходила тет-а-тет. В ней участвовали крыса и сорока.



Но не все разделяют чувство юмора в отношении таких обитателей двора. В комментариях жители сетуют на то, что крысы могут быть разносчиками инфекций.

Я прозванивала многие инстанции. Везде был ответ один: это не их зона ответственности. — пишет участник сообщества.