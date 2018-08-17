Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.89 +0.51 76.06 +0.83
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Крысами в детском саду Челябинска заинтересовалась прокуратура

Крысами в детском саду Челябинска заинтересовалась прокуратура

Дошкольное учреждение пришлось закрыть.
сегодня в 16:36
  |  Общество

История с крысами, которые живут на свалке возле детского сада и школы, получила продолжение. Грызуны уже проникли на прогулочные площадки дошкольного учреждения. Это подтверждает администрация детского сада в своих обращениях к главе Советского района. Родителей попросили забрать своих детей, объяснив, что детский сад закроют на несколько дней.

У нас прямо за верандой мусорка. Потравили крыс там, они все перешли к детям на участок. Детям запрещают ходить за участок, потому что там крысы. И в пятницу, субботу, понедельник мы в садик не ходим, потому что тут травят крыс. По словам воспитателей, грызуны уже в садике и школе. Я не видела, но говорят, что внутри уже прогрызены стены, там норки. — рассказала сайту «Первый областной» Екатерина Дмитриева.

Инициативные родители воспитанников детсада, возле которого бегают крысы, решили не дожидаться ухудшения ситуации. Не сумев получить поддержку от администрации района и от управляющей компании, которые могли бы привести в порядок контейнерную площадку, родители отправились в прокуратуру. Они надеются, что вмешательство надзорного органа уж точно решит серьезную проблему, существующую с весны.

Обратились родители детей из детского сада, расположенного по улице Свободы, 100А, о наличии на территории детсада крыс, которые поступают, перебегают с мусорной свалки, расположенной рядом с детским садом. По обращению граждан в обязательном порядке будет проведена проверка. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель прокурора Советского района города Челябинска Александр Иванычев.

Скорее всего, устранять проблему будет управляющая компания, поскольку мусорные контейнеры находятся в ее ведении.

Напомним, рядом с детским садом в Советском районе расположена контейнерная площадка с 8 мусорными баками. Периодически она превращается в настоящую свалку. Весной там завелись крысы, и потихоньку начали перебазироваться на территорию детсада. С этой проблемой в редакцию сайта «Первый областной» обратились взволнованные представители родительского комитета.

Общество
Огромные крысы с помойки подбираются к детскому саду в Челябинске. Видео
  
вчера в 15:50
Огромные крысы с помойки подбираются к детскому саду в Челябинске. Видео
Общество
«Как она сюда попала?» В Чурилово по детской площадке разгуливает крыса
  
21.01.2018
«Как она сюда попала?» В Чурилово по детской площадке разгуливает крыса
Общество
Власти проверили стихийные рынки на ЧМЗ после нашествия крыс
17.08.2017
Власти проверили стихийные рынки на ЧМЗ после нашествия крыс
Общество
Роспотребнадзор проверит стихийный рынок на ЧМЗ после видео с мертвыми крысами
  
10.08.2017
Роспотребнадзор проверит стихийный рынок на ЧМЗ после видео с мертвыми крысами
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» пропустил три шайбы от «Авангарда»
сегодня в 18:08
Магнитогорский «Металлург» пропустил три шайбы от «Авангарда»
Общество
Семейное волонтерство станет трендом нового учебного года в Челябинской области
сегодня в 17:57
Семейное волонтерство станет трендом нового учебного года в Челябинской области
Общество
Подъемники и тактильная плитка должны появиться во всех почтовых отделениях
сегодня в 17:21
Подъемники и тактильная плитка должны появиться во всех почтовых отделениях
Общество
5 тысяч косуль разрешили убить охотникам в новом сезоне
сегодня в 17:16
5 тысяч косуль разрешили убить охотникам в новом сезоне
Общество
Деревья с розовыми стволами не оценили жители ЧМЗ
сегодня в 17:08
Деревья с розовыми стволами не оценили жители ЧМЗ
Происшествия
Грабитель опустошил кассу канцелярского магазина на глазах у покупателей
сегодня в 16:57
Грабитель опустошил кассу канцелярского магазина на глазах у покупателей
Общество
«Серебряные волонтеры» Южного Урала помогают детям с реабилитацией и учебой
сегодня в 16:48
«Серебряные волонтеры» Южного Урала помогают детям с реабилитацией и учебой
Общество
Крысами в детском саду Челябинска заинтересовалась прокуратура
сегодня в 16:36
Крысами в детском саду Челябинска заинтересовалась прокуратура
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6