/ Крысами в детском саду Челябинска заинтересовалась прокуратура

Дошкольное учреждение пришлось закрыть.

История с крысами, которые живут на свалке возле детского сада и школы, получила продолжение. Грызуны уже проникли на прогулочные площадки дошкольного учреждения. Это подтверждает администрация детского сада в своих обращениях к главе Советского района. Родителей попросили забрать своих детей, объяснив, что детский сад закроют на несколько дней.

У нас прямо за верандой мусорка. Потравили крыс там, они все перешли к детям на участок. Детям запрещают ходить за участок, потому что там крысы. И в пятницу, субботу, понедельник мы в садик не ходим, потому что тут травят крыс. По словам воспитателей, грызуны уже в садике и школе. Я не видела, но говорят, что внутри уже прогрызены стены, там норки. — рассказала сайту «Первый областной» Екатерина Дмитриева.

Инициативные родители воспитанников детсада, возле которого бегают крысы, решили не дожидаться ухудшения ситуации. Не сумев получить поддержку от администрации района и от управляющей компании, которые могли бы привести в порядок контейнерную площадку, родители отправились в прокуратуру. Они надеются, что вмешательство надзорного органа уж точно решит серьезную проблему, существующую с весны.

Обратились родители детей из детского сада, расположенного по улице Свободы, 100А, о наличии на территории детсада крыс, которые поступают, перебегают с мусорной свалки, расположенной рядом с детским садом. По обращению граждан в обязательном порядке будет проведена проверка. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель прокурора Советского района города Челябинска Александр Иванычев.

Скорее всего, устранять проблему будет управляющая компания, поскольку мусорные контейнеры находятся в ее ведении.

Напомним, рядом с детским садом в Советском районе расположена контейнерная площадка с 8 мусорными баками. Периодически она превращается в настоящую свалку. Весной там завелись крысы, и потихоньку начали перебазироваться на территорию детсада. С этой проблемой в редакцию сайта «Первый областной» обратились взволнованные представители родительского комитета.