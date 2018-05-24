/ Электрический щиток закрепили на детской игровой конструкции в Челябинске

Площадка превратилась в опасное сооружение.

Электрический щиток, закрепленный на детской площадке, возмутил челябинцев. На необычное инженерное решение обратили внимание жители дома 9А на улице Островского. Оказалось, что щиток установили специально, чтобы подвести электричество к новогодней елке. Поэтому он находится под напряжением только в зимнее время. Более безопасного места почему-то найти не удалось. Сейчас к проблеме подключились общественники.

Опору для провода, к которому подключали новогоднюю елку, зацепили за детскую игровую площадку. На данный момент провод обесточен. Инициативу проявил местный житель. — сообщили в общественной организации «Гражданский патруль».

Жалоба уже направлена в прокуратуру. Ведомство просят провести проверку по факту незаконной установки электрического щитка на детской игровой конструкции.