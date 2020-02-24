Начало рабочей недели в Челябинске будет ветреным

Прогноз погоды на 25 февраля для города и области.

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Сегодня ночью в регионе ожидается небольшой снег, в горах осадки будут интенсивнее. Температура воздуха составит −5, −10, в низинах до −14. Днем воздух прогреется до +4. В области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в отдельных районах изморозь и гололед.

В Челябинске ночью пройдет небольшой снег, столбики термометра покажут −8, −10. Днем потеплеет до +2, в городе облачно с прояснениями без существенных осадков. С 24 на 25 февраля в регион придет южный ветер со скоростью 7-12 м/с.