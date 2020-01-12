Шквалистый ветер и потепление ждут Челябинскую область в начале недели

На территории региона также может начаться небольшой снегопад.

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Потепление в начале недели ждет южноуральцев. Понедельник порадует жителей региона: ночью температура не опустится ниже минус 12 — минус 17 градусов, днем поднимется до минус 2 градусов. В Челябинске ночью ожидается до минус 14 градусов, днем от минус 3 до минус 5 градусов.

«Ночью и днем на территории Челябинской области будет облачно, местами небольшой снег. В Челябинске осадков ночью не ожидают, днем также будет идти небольшой снег», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер завтра ожидается южный и юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 14 метров в секунду.