Карантин не повод: в Златоусте дети не прерывают творческий процесс из-за эпидемии

В эстетическом центре воспитания детей проводят дистанционные уроки.

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Во всех учреждениях дополнительного образования Златоуста в период карантина проводится дистанционное обучение. Так, в объединении изобразительного и декоративно-прикладного искусства проверяют домашнее задание в скайпе или других мессенджерах. По видеосвязи педагог смотрит, правильно ли воспитанники кружка занимаются бисероплетением.

Ребята из литературно-творческой группы «Хрусталик» присылают сочинения преподавателю на почту. Благодаря непрерывному процессу обучения, за время эпидемии многим ребятам удалось получить дипломы победителей за участие в литературных конкурсах.

«На нашем сайте размещаются методические рекомендации для родителей и учащихся, дети, находясь на карантине, могут участвовать во всероссийских и областных дистанционных конкурсах», — говорит директор МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» Валерий Фахрутдинов.

Продлится ли карантин еще на неделю, или дети смогут приступить к занятиям в образовательных учреждениях с понедельника, в управлении образования решат 14 февраля.