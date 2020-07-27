Школы России начнут учебный год в очном формате.

Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

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Дистанционного обучения в школах России с 1 сентября этого года не будет. Учебные заведения начнут работу в очном формате. Однако некоторые возможности «дистанта» будут использоваться, заявил сегодня, 27 июля, глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.



«Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности»,— цитирует Сергея Кравцова «Интерфакс».

Также министр сообщил, что в начале следующего года учащимся проведут диагностику знаний, которая позволит выявить пробелы. Это, по словам Сергея Кравцова, необходимо для определения реального положения дел и устранений проблем в образовании.

«Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены»,— сказал Сергей Кравцов.

Напомним, на дистанционное обучение школы и университеты России перешли весной этого года из-за пандемии коронавируса. Вопрос того, в каком именно будет проходить образовательный процесс в нового учебном году волновал родителей по всей стране.