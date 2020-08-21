Алексей Текслер: «Челябинская область к началу нового учебного года готова»

Вопросы образования обсудили на заседании совета по социальной политике с полпредом Николаем Цукановым.

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В Челябинской области прошло заседание совета по социальной политике, в котором приняли участие полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов, а также губернатор Алексей Текслер. В рамках заседания обсудили готовность региона к началу нового учебного года.

«В этом году нам предстоит начинать учебный год в непростых условиях. Эпидемиологическая ситуация в округе улучшилась, но все равно остается непростой», — подчеркнул Николай Цуканов открывая совет.

Образовательные организации региона уже прошли приемку к новому учебному году. Всего 1 сентября свои двери откроют 2 425 организаций, в них отправятся 713 обучающихся. В ом числе 420 тысяч школьников, из них 48 тысяч первоклассников. Часть из них отправится в 3 новые школы, которые начнут работать с 1 сентября. До конца 2020 года в эксплуатацию введут 12 детских садов. Еще шесть новых школ уже начали строить в разных населенных пунктах области.

«В Челябинской области беспрецедентное по сравнению с прошлыми годами строительство школ. И мы эту работу будем продолжать», — отметил глава региона Алексей Текслер.

Часть школ региона были отремонтированы за счет направленных из бюджета средств. 350 миллионов рублей было направлено на замену окон в 416 школах и детских садах. Еще 90 миллионов потратили на создание условий для занятий спортом в 14 сельских школах. 170 миллионов рублей из консолидированного бюджета направили на покупку учебников и пособий. В регионе продолжают обновлять автобусный парк в учебных заведениях.

«Челябинская область к началу нового учебного года готова», — подвел итог Алексей Текслер.

В образовательных учреждениях с началом учебного года будут принимать особые меры профилактики для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Для закупки оборудования и средств защиты в школы и детские сады было направлено 650 миллионов рублей.