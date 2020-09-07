Четыре детских сада откроют свои двери для малышей в этом году в Челябинске

Ввод строящихся зданий в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.

Послушать 00:00 Четыре новых детских сада и один спортивный объект могут появиться в Челябинске уже в этом году. Открытие ещё нескольких учреждений запланировано на 2021 год. Подробнее рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне сегодня, 7 сентября, в ходе аппаратного совещания. «На сегодняшний день продолжается строительство ряда объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 год. Это строительство четырёх детских садов и одного спортивного объекта. В следующем году при должном финансировании будет введено семь детских садов, второе строение многофункционального центра на Университетской набережной, жилой дом для переселенцев и детей-сирот, один объект здравоохранения»,— рассказал Владимир Шамне. Однако, опять же, их строительство возможно будет в том случае, если отправленные на государственную экспертизу документы получат одобрение, а значит, и необходимое финансирование. То же самое касается двух детских садов, школ, пяти объектов здравоохранения и спортивного объекта, завершение проектирования которых запланировано на 2021 год.