«В этом году школы планируют набрать около 47 тысяч первоклассников. И к четыре часам дня в единую информационную систему было загружено 9700 заявлений. То есть около 20% семей уже подали заявления в школы», — говорит пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.
Большая часть поданных заявлений принята от челябинцев. По данным городского комитета по делам образования, к четырем часам вечера в Челябинске зарегистрировано 4 тысячи 991 заявление о поступлении в первый класс.
«Знаю, сегодня утром в отдельных школах был ажиотаж. И хочу заверить, что без места в школе никто не останется. В этом году учебные заведения создадут беспрецедентное количество мест в первых классах, чтобы дети могли пойти в школу поближе к дому. Ради этого на лето даже запланированы ремонты: часть помещений специально будут перепрофилировать в учебные классы», — говорит Светлана Платонова.
Если родители подали заявление дистанционно, они должны в течение недели принести в школу оригиналы и ксерокопии нужных бумаг. Если родители подавали заявления очно, то его данные внести в систему сотрудники школы.
Какие правила приема в первые классы действуют в 2022 году, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
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