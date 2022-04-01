Школы Челябинской области уже приняли заявления 20% будущих первоклассников

Таковы итоги первого дня приемной кампании

В пятницу, 1 апреля, в Челябинской области стартовала приемная кампания в школы. К четырем часам вечера заявления в школу подали семьи 20% будущих первоклассников. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«В этом году школы планируют набрать около 47 тысяч первоклассников. И к четыре часам дня в единую информационную систему было загружено 9700 заявлений. То есть около 20% семей уже подали заявления в школы»,

— говорит пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

Большая часть поданных заявлений принята от челябинцев. По данным городского комитета по делам образования, к четырем часам вечера в Челябинске зарегистрировано 4 тысячи 991 заявление о поступлении в первый класс.

«Знаю, сегодня утром в отдельных школах был ажиотаж. И хочу заверить, что без места в школе никто не останется. В этом году учебные заведения создадут беспрецедентное количество мест в первых классах, чтобы дети могли пойти в школу поближе к дому. Ради этого на лето даже запланированы ремонты: часть помещений специально будут перепрофилировать в учебные классы»,

— говорит Светлана Платонова.

Если родители подали заявление дистанционно, они должны в течение недели принести в школу оригиналы и ксерокопии нужных бумаг. Если родители подавали заявления очно, то его данные внести в систему сотрудники школы.