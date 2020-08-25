Необходимые меры в челябинских школах помогут избежать всплеска коронавируса

Вторая волна заболеваний может пойти осенью.

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Риск второй волны коронавируса в Челябинской области есть, считают эксперты. И проявиться она может тогда, когда дети вернутся в школу, а взрослые приедут из отпусков. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили на пресс-конференции в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день школы оснащают рециркуляторами. Масочный режим и дистанцирование должны помочь избежать нового всплеска. Если где-то в школе возникнет коронавирус, будут проводить расследование и уже по конкретному случаю решать, что делать: изолировать ребенка, класс или целую школу»,— передаёт корреспондент ОТВ с места событий.

Напомним, Челябинская область одной из первых получит вакцину от коронавируса. Однако когда и в каком объёме она придёт — пока неизвестно.