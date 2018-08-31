/ Борис Дубровский поздравил школьников с Днём знаний

Глава региона пожелал ученикам ярких свершений.

Губернатор Челябинской области поздравил школьников с первым сентября. В своём обращении Борис Дубровский отметил важность праздника, особенно для первоклассников и студентов первых курсов, а также сказал, что знания невозможно получить без упорства и труда, а сам праздник является важной частью жизни каждого человека.

Первоклассники и первокурсники выходят на принципиально новый этап жизни: сложный, интересный, многогранный. Родителям этот праздник дает возможность еще раз вспомнить чудесные годы детства и юности. Учителя и преподаватели полны желанием поделиться большими планами и надеждой на своих учеников. — поздравил губернатор Борис Дубровский.

Губернатор пожелал ученикам и студентам хорошей учёбы и ярких свершений, а педагогам и родителям — крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.