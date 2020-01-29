Школу, где училась погибшая от вируса девочка, всё же закрыли на карантин

Вместе с ней перестало функционировать ещё одно учреждение.

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Средняя общеобразовательная школа № 94, в которой училась погибшая от вируса девочка, закрылась на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Челябинска. Кроме этого, в городе отменили занятия ещё в одном образовательном учреждении.

«Школа № 94 полностью закрыта на карантин с 29 января по 4 февраля. На карантин полностью закрыта и школа № 108. Всего в Челябинске закрыто 126 классов», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь управления образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Отметим, что по предписанию главного санитарного врача по Челябинской области в образовательных учреждениях введён масочный режим, а также дополнительные меры профилактики в виде проветриваний и обработки помещений. Родителей, заметивших у своих детей признаки заболевания, настоятельно просят оставить ребёнка дома, не отправлять его в школу, детский сад или секцию.

Ранее стало известно, что ученица 7 класса школы № 94 скончалась от вируса. По некоторым данным, девочка болела гриппом. Обстоятельства смерти подростка изучают следователи.