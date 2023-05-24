«Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Двухразовое питание предусмотрено для всех детей вне зависимости от наличия или отсутствия льготной категории. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова»,— пояснили в мэрии.
В этом году работа лагерей с дневным пребыванием детей будет организована на 158 площадках: практически во всех школах города и двух учреждениях дополнительного образования. Все смены будут профильные, тематику выбрали сами образовательные организации.
Помимо завтраков и обедов, в стоимость путевки в городской лагерь обычно включают небольшой сбор на питьевую воду. Также родителям придется скинуться на досуг ребят — на походы в театры, зоопарк и бассейн. Досуговая программа составляется непосредственно в школе, поэтому итоговая цена путевки в каждой школе своя. Как правило, три недели городского лагеря обходятся родителям в несколько тысяч рублей.
Почти 180 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Челябинской области.
Между тем в Челябинске открыт набор подростков в летние трудовые отряды. Рассчитывать на работу могут только привитые от клещевого энцефалита.
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