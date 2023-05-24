В школьных лагерях Челябинска детей впервые будут кормить бесплатно

Такая норма вводится впервые, она не зависит от наличия льгот

Родители, записавшие детей в городские лагеря при школах Челябинска, смогут сэкономить несколько тысяч рублей на питании. В этом году завтраки и обеды в лагерях впервые будут бесплатными, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города.

«Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Двухразовое питание предусмотрено для всех детей вне зависимости от наличия или отсутствия льготной категории. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова»,

— пояснили в мэрии.

В этом году работа лагерей с дневным пребыванием детей будет организована на 158 площадках: практически во всех школах города и двух учреждениях дополнительного образования. Все смены будут профильные, тематику выбрали сами образовательные организации.