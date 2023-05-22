Ребята будут выполнять разные виды работ по благоустройству родного города. И хотя территорию обрабатывают от клещей, риск столкнуться с клещом сохраняется. Поэтому в трудовые отряды набирают только привитых от клещевого энцефалита. Причем подросток должен иметь один законченный курс вакцинации и пройти не менее одной ревакцинации (в общей сложности должен иметь не менее трех прививок).
«Самым главным для трудоустройства по правилам является вакцинация от клещевого энцефалита», — заявил на аппаратном совещании в мэрии Сергей Авдеев.
Трудовые отряды создаются во всех семи районах города — на базе школ и детских центров дополнительного образования. Записаться в отряд можно там же.
В трудовые отряды набирают подростков с 14 до 17 лет. Рабочий день в таком возрасте длится всего три часа. Школьникам обещают месячную зарплату в размере 8225 рублей.
Для трудотрядов также готовится досуговая программа: открытие и закрытие трудовой смены, танцевальный фестиваль, походы на выставки и в кино.
Дополнительную информацию можно получить в Муниципальном автономном учреждении «Центр поддержки молодежных инициатив» города Челябинска по телефонам: 8 (351) 264-69-77, 264-69-97.
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