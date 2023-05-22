В Челябинске открыт набор подростков в летние трудовые отряды

Рассчитывать на работу могут только привитые от клещевого энцефалита

Около 1,7 тысячи школьников смогут работать в городских летних трудовых отрядах Челябинска. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев.

Ребята будут выполнять разные виды работ по благоустройству родного города. И хотя территорию обрабатывают от клещей, риск столкнуться с клещом сохраняется. Поэтому в трудовые отряды набирают только привитых от клещевого энцефалита. Причем подросток должен иметь один законченный курс вакцинации и пройти не менее одной ревакцинации (в общей сложности должен иметь не менее трех прививок).

«Самым главным для трудоустройства по правилам является вакцинация от клещевого энцефалита»,

— заявил на аппаратном совещании в мэрии Сергей Авдеев.

Трудовые отряды создаются во всех семи районах города — на базе школ и детских центров дополнительного образования. Записаться в отряд можно там же.

В трудовые отряды набирают подростков с 14 до 17 лет. Рабочий день в таком возрасте длится всего три часа. Школьникам обещают месячную зарплату в размере 8225 рублей.

Для трудотрядов также готовится досуговая программа: открытие и закрытие трудовой смены, танцевальный фестиваль, походы на выставки и в кино.