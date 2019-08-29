Школьную форму проверят на соответствие стандартам качества

«Народный контроль» вышел в масштабный рейд по торговым точкам в Челябинске.

Послушать

Детская одежда должна быть сшита из натуральных тканей, быть гипоаллергенной и, конечно же, удобной. Этого требует Роспотребнадзор. Родители школьников штурмуют магазины в поисках компромиссов, ведь необходимо еще и угодить требованиям юных модников.

В планах народного контроля — проверить порядка 150 магазинов областного центра, одно из главных требований к детской одежде — не менее 35% натуральных материалов. Кроме того, народные контролеры обратят внимание на качество швов, запах, а самое главное, наличие государственного сертификата производителя.

«Я хочу обратить ваше внимание на вопрос сертификации продукции. Только детская одежда подлежит обязательной государственной сертификации. Предприятие, производящее пошив, сначала должно получить сертификат — разрешение от государства. А уже потом приступать к производству», — рассказывает Вадим Воробей, координатор проекта «Народный контроль».

Каждая школа принимает решение о виде формы самостоятельно. Где-то утвержден определенный цвет, где-то определенный набор вещей. Тем не менее, мода не стоит на месте, а, следовательно, и школьники, и их родители, не хотят отставать от ее тенденций.

«У покупателей уже есть представление, что именно они хотят купить, когда они приходят в магазин. Есть требования школы и вкусовые пристрастия ребенка. Получается, мамы ищут сочетание, баланс между практичностью и модой, внешним видом», — делится опытом Елена Потеряева, заместитель генерального директора одного из челябинских магазинов.

Практичность — критерий немаловажный. Дети в школе не только учатся, но и озорничают, а, следовательно, ткань, из которой пошита форма, должна быть терпима к стиркам и не терять свой вид слишком быстро.

Все эти аспекты проверит «Народный контроль» во время рейдов в магазинах областного центра. Недочеты и нарушения будут записаны и направлены в Роспотребнадзор.