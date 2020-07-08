Российские школьники останутся без линейки

Праздник 1 сентября пройдёт в изменённом формате, уточнил министр просвещения России.

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Школьники России останутся без традиционной торжественной линейки 1 сентября. Причиной такого решения стал коронавирус, а также риск его распространение на церемонии начала учебного года. На данный момент необходимо соблюдать все меры безопасности связанные с COVID-19, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».



«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс»,— цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

При этом глава Минспросвещения не уточнил, что именно ща формат будет использоваться 1 сентября. Также Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнётся с соблюдением всех необходимых мер безопасности и подтвердил, что ведомство не будет отказываться от стандартной, очной формы обучения. Напомним, из-за пандемии школьники России заканчивали этот учебный год дистанционно.

Ранее федеральный Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах, детсадах, кружках и секциях до начала 2021 года. В ведомстве отмечают, что необходимо сокращать контакты и между обучающимися в разных классах для предотвращения распространения COVID-19..