Трамвай сошел с рельсов в Челябинске

По предварительным данным, есть пострадавшие.

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В Челябинске с рельсов сошел трамвай. ДТП произошло днем 3 марта рядом с мостом в Ленинском районе города. Образовалась пробка, движение электротранспорта встало.

«В 11.30 в районе строения 13 по улице Рождественской трамвай изменил траекторию движения, в результате чего произошло столкновение с легковым авто», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УГИБДД города.

По предварительным данным, пострадала пожилая пассажирка трамвая. Водитель иномарки, которую общественный транспорт прижал к мосту, по словам очевидцев, от госпитализации отказался.